نديم الجميل من هيوستن: لبنان يخسر هويته وحريته بسبب سيطرة محور متمثل بحزب عليه

وصل النائب نديم الجميل إلى هيوستن - تكساس للمشاركة في نشاطات حزبية وسلسلة لقاءات مع الجالية اللبنانية، حيث أشعر إلى أنّ "لبنان يخسر هويته، حريته، وثقافته، بسبب سيطرة محور متمثل بحزب عليه، لتغيير هويته اللبنانية"، مشددا على "أهمية دور المواجهة الذي تلعبه المعارضة اليوم للمحافظة على ما تبقى من لبنان الذي نريد"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الدور بدأ عندما خضنا الانتخابات النيابية، ومستمرون به حتى اليوم لمنع وصول مرشحهم الى سدة الرئاسة".

وتوجه الى الجالية اللبنانية بالقول: "دوركم في هذه الظروف مهم جدا من خلال التواصل فيما بينكم، ومن خلال علاقاتكم مع أعضاء الكونغرس وال​سياسة​ العامة، لدعم الداخل اللبناني والوصول الى الأهداف المطلوبة للمحافظة على وجودنا ودورنا السياسي في الشرق الأوسط".

وذكر أنّ "الوضع السياسي اللبناني سيىء جدا، ومعظمكم غادر البلاد هربا من الوضع الاقتصادي الرديء، ولكن على الرغم من كل المصائب، يجب علينا ان نحب وطننا وأن نحافظ عليه وأن نحمله في قلوبنا وقلوب أولادنا كما فعل أبطالنا في السابق، فالظروف صعبة اليوم، ولكننا كلنا أمل أنها ستتحسن وستعودون الى وطنكم في القريب العاجل".