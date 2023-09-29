فريد زهران..يحصل على 20 تأييدا بمجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن انتهاء فريد زهران مرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية، من جمع توكيلات نواب البرلمان لترشيح زهران.

توكيلات ترشيح فريد زهران لانتخابات الرئاسة

وأوضح عبد الناصر، خلال تصريحات وفقا لـ القاهرة 24، أن فريد زهران تمكن من حصد 20 توكيلا من أعضاء مجلس النواب، والتي تضمنت أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، بجانب عدد من أعضاء من مجلس النوب.

وسبق أن أعلن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، تحريره توكيلا لتأييد المرشح الرئاسي فريد زهران.

وصرح الشناوي بأن حزب العدل، لديه قواعد تنظيمية أمانات بخمس عشرة محافظة مختلفة، وقد بدأ أعضاء الحزب في جمع التوكيلات للمرشح الرئاسي فريد زهران، كما أن مقرات الأمانات الجغرافية جاهزة لإدارة الحملة الانتخابية بالمشاركة مع الشركاء من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

أصدرت الهيئة العليا لحزب العدل بيان منذ قليل بشأن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم أحد المرشحين في الانتخابات المقبلة.