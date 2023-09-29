شكرا لقرائتكم خبر عن "أمطار خطيرة".. إعلان الطوارئ في نيويورك ومدن أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هول، اليوم، حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدينة نيويورك وطولونغ آيلاند، ووداي هدسون، بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت، هول، عبر حسابها على منصة "إكس": "أعلن عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدينة نيويورك وطولونغ آيلاند ووداي هدسون بسبب الأمطار الغزيرة التي نشهدها في جميع أنحاء المنطقة، ويرجى اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء آمنًا وتذكر ألا تحاول السفر على الطرق المغمورة".

أمطار نيويورك

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات أدت إلى إغلاق الطرق وتعطيل خدمة مترو الأنفاق، في مدينة نيويورك مع هطول أمطار "خطيرة ومهددة للحياة" حسب ما نقلت "سي إن إن".

وقال عمدة نيويورك، إريك آدامز، في مؤتمر صحفي صباح اليوم: "هذه حالة جوية خطيرة ولم تنته بعد".