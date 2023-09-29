للتخفيف عن كاهل الأسرة.. التعليم تطلق بنوك أسئلة من الصف الرابع للثالث الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، على رأسها توفير مواد تعليمية وتدريبية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى.

ومن المقرر أن تتضمن هذه المواد التعليمية شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية، يظهر من خلالها تقرير يوضح مواضع الضعف والقوة عند الطالب، وتم إتاحتها على موقع الوزارة.

وأشار الوزير إلى أنه تم أيضا إتاحة بنوك أسئلة إلكترونية على موقع الوزارة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، لإثراء تدريب الطالب على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.

جاء ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن يبدأ غدا السبت، في المحافظات التي لا تحصل على إجازة في أيام السبت.