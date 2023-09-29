إحراق دمية لأردوغان في السويد.. وتركيا تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب ا):

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة السلطات السويدية إزاء قيام إمرأة بحرق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان أمام السفارة التركية فى ستوكهولم.

ونقل موقع" تركيا الآن" عن بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، قوله"

ندين بأشد العبارات السماح بارتكاب عمل حقير يستهدف رئيسنا".

أوضح البيان أن الشعب التركي يتوقع من السلطات السويدية أن تمنع مثل هذه الأعمال التي تتم بشكل ممنهج في السويد وتحت حماية الشرطة، مشيرة إلى الأنشطة الدعائية المستمرة لبعض التنظيمات في الأراضي السويدية.

وكانت امرأة قد قامت في وقت سابق اليوم الجمعة بحرق دمية تمثل الرئيس أردوغان أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وذلك في مظاهرة لها ضد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

ومن جانبها نقلت هيئة الإذاعة البريطانية(بى بى سى) عن رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون قوله إن المتظاهرين، الذين علقوا دمية تشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أحد أعمدة الإنارة في العاصمة السويدية ستوكهولم، كانوا يحاولون عرقلة الطلب الذي تقدمت به بلادهم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولا تزال السويد تحتاج إلى موافقة تركيا على طلبها - وهي الموافقة المشروطة من قبل أنقرة بأن تشن ستوكهولم حملة ضد الجماعات التي تصفها إدارة أردوغان بالإرهابيين- بمن في ذلك الجماعات التي علقت دمية للرئيس التركي في العاصمة السويدية.

ووصف وزير سويدي تلك الواقعة بأنها "مؤسفة"، لكن تركيا قالت إن إدانة ما حدث لا تكفي. بحسب بى بى سى.

ونشرت جماعة موالية للأكراد تحمل اسم "لجنة التضامن السويدية من أجل روج آفا" صورًا لدمية مشنوقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقرب من مجلس مدينة ستوكهولم.

وتأتي هذه الأحداث في ظل التصعيد بشأن مسألة انضمام السويد للحلف، حيث شهدت السويد عدة حوادث استهدفت تركيا ورموزها الوطنية.