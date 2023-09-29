الصور الأولى لموقع حريق مروع التهم "مخزن شيبسي" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

حصل موقع الخليج 365 على الصور الأولى لموقع حريق مروع، اندلع داخل مخزن تابع لأحد مصانع إنتاج الشيبسي، مساء الجمعة، في مدخل قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الاجهزة المعنية إلى موقع البلاغ في مدخل قرية الهياتم على طريق "طنطا / المحلة".

في السياق دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وقضى الحريق على محتويات المخزن الكامل.

تبين من المعاينة المبدئية أن السبب ماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحصر الخسائر والتلفيات الناتجة من الحريق.