انت الان تتابع خبر احتجاجات وشغب في سجن إيفين بإيران بسبب حكم إعدام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة إنه "عقب صدور حكم الإعدام بحق أحد النزلاء في سجن رامهرمز، بدأ عدد من السجناء أعمال شغب بإشعال النار... وأمكن سماع دوي إطلاق نار من خارج السجن".

ولم تعط الوكالة مزيداً من التفاصيل.

وتكررت حالات أعمال الشغب في سجون إيران خلال السنوات الماضية، وسط تقارير دولية تتحدث عن سوء أوضاع نزلاء سجون الجمهورية الإسلامية.



في تشرين الأول 2022، قتل 4 سجناء وجرح العشرات، في أعمال شغب شهدها سجن إيفين، الذي يضم نزلاء من دول غربية.