شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تغلق حدودها أمام السيارات المسجلة في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضمت النرويج إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي في إغلاق حدودها أمام السيارات التي تحمل لوحات ترخيص روسية.

وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة أن القيود المفروضة على السيارات المسجلة في روسيا والتي تضم 9 مقاعد أو أقل هي رد فعل إضافى للحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ عند منتصف ليل الاثنين.

وستكون هناك استثناءات متفرقة، مع ذلك، للقرار، وعلى سبيل المثال بالنسبة للمركبات المملوكة لمواطنين نرويجيين أو مواطنين من الاتحاد الأوروبي لديهم إقامة دائمة في روسيا، وكذلك للروس الذين يتعين عليهم دخول البلاد لحضور جنازات أفراد أسرهم.

السيارات المسجلة في روسيا

تشترك النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي مع روسيا فى حدود بأقصى الشمال بطول حوالي 200 كيلومتر.

ولا تتمتع هذه الدولة الاسكندنافية بعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتجه نحو سياسة الاتحاد الأوروبي في العديد من النواحي.

وفي منتصف سبتمبر، اتخذ عدد من دول الاتحاد الأوروبي وهى فنلندا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا خطوات مماثلة تستهدف السيارات المسجلة في روسيا.