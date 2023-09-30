عمرو أديب يطالب بـ متحدث رسمي لحملة الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالب الإعلامي عمرو أديب، بوجود متحدث رسمي لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: نحتاج إلى متحدث باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقدر نكلمه، أحنا بلد الـ 100 سنة دستور.

وتابع مقدم "الحكاية": الحياة السياسية ليست على تويتر فقط، الحياة السياسية على الأرض، طالبنا مرشحي الرئاسة عرض برامجهم الانتخابية، أنا لن أختار الرئيس المقبل لشكله، سأختار الرئيس من خلال حلوله للمرحلة المقبلة.

وتابع أديب: فيه ناس هتموت ومحدش ينزل الانتخابات والتشكيك من المعارضة نفسها.. ويجب التفريق بين العمل الانتخابي والمؤتمرات الانتخابية والمظاهرات.. وعايزين يتم التغيير في إطار عملية سلمية منضبطة.