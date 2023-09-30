رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: لن تكون هناك انتخابات حتى تصبح البلاد آمنة لإجرائها

أعلن رئيس بوركينا فاسو الانتقالي تولي إبراهيم تراوري، أنّه "لن تكون هناك انتخابات حتى تصبح البلاد آمنة لإجرائها".

يُشار إلى أنه في يوم الأربعاء أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو -أن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب يوم الثلاثاء الماضي.

ولفت المجلس في بيان إلى أنّ "ضباطا (لم يذكر أسماءهم) وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد بنية خبيثة بمهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى".

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص، وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين من الضالعين في المؤامرة المزعومة.

ونزل مئات المتظاهرين المؤيدين للمجلس العسكري يوم الثلاثاء الماضي إلى شوارع العاصمة واغادوغو لإظهار دعمهم، عازين ذلك إلى شائعات عن تمرد وشيك ضد السلطات.

وفي تشرين الأول الماضي أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو تولي إبراهيم تراوري رئاسة البلاد وقيادة الجيش.

جاء ذلك بعد نحو أسبوع حينها من الانقلاب الذي قاده النقيب تراوري وأطاح برئيس المجلس العسكري الحاكم بول هنري داميبا الذي كان يقود البلاد منذ الانقلاب الذي جرى مطلع العام الحالي.