"الناتو" أبدى استعداده لتعزيز انتشاره في كوسوفو بعد التطورات الأخيرة

ابدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ استعداد الحلف لتعزيز عديد قوته "كفور" المنتشرة في كوسوفو، وذلك بهدف "مواجهة الوضع" بعد هجوم شن الأحد الفائت في شمال الاقليم الصربي السابق.

ولفت الأمين العام للحلف، إلى أنّه "أجاز مجلس شمال الأطلسي (هيئة اتخاذ القرار السياسي في الحلف) نشر قوات إضافية لمواجهة الوضع".

ولم يحدد البيان ماهية القوات التي يمكن نشرها إذا اقتضت الضرورة، لكن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت من جهتها أنه تم وضع كتيبة تضم ما بين 500 و650 عنصرا في تصرف "كفور" عند الضرورة.

وذكرت الوزارة البريطانية أن هذه الكتيبة وصلت "اخيرا الى المنطقة" للقيام بتدريبات مقررة منذ وقت طويل.

بدوره، أوضح ستولتنبرغ "أننا سنتخذ على الدوام كل التدابير الضرورية للحفاظ على بيئة آمنة، وكذلك على حرية الحركة بالنسبة الى جميع من يعيشون في كوسوفو".

وقتل شرطي كوسوفي الأحد في كمين بشمال كوسوفو، حيث يشكل الصرب غالبية في مدن عدة. وأعقب ذلك تبادل لاطلاق النار بين القوات الخاصة في شرطة كوسوفو ومقاتلين صرب مدججين بالسلاح.

ويعد هذا التصعيد من بين الأخطر الذي شهدته كوسوفو في الاعوام الاخيرة.