شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات الحصول على الجنسية المصرية ومدة الإقامة اللازمة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطي قانون الجنسية المصرية، وزير الداخلية الحق فى منح الجنسية لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب، ولكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ولكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية شريطة أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ملما باللغة العربية، أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.