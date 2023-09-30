حين تصبح ابنة الرئيس مجرمة دولية!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اتُهمت ابنة رئيس أوزبكستان السابق بتهم تشمل غسل الأموال والرشوة بعد اتهامها بإدارة شبكة إجرامية ضخمة بملايين الدولارات تُعرف باسم "المكتب - The Office".

وتقضي غلنارا كريموفا بالفعل عقوبة السجن بتهمة الابتزاز والاختلاس.

ويقول ممثلو الادعاء إنها يقال إنها قادت عملية "متقنة" لتحويل الرشاوى من شركات الاتصالات إلى حسابات مزيفة.

وكانت قصة تورط غلنارا كريموفا بتقرير في التلفزيون السويدي في نوفمبر(تشرين الثاني) 2012 كشف ان شركة تلياسونيرا للاتصالات، التي تملك الحكومة السويدية جزءا منها، دفعت 300 مليون دولار لشركة وسيطة لضمان الحصول على رخصة الجيل الثالث للمحمول في اوزبكستان.

واصبحت الشركة مادة لعاصفة سياسية وبدت تلك المبالغ وكانها اختفت تماما.

ومع ان الشركة نفت ان تكون اخطأت الا ان البرلمان السويدي ناقش القضية وما زالت اخبار الفضيحة تتصدر عناوين الصحف السويدية.

والشركة التي دفعت لها تلياسونيرا المبلغ اسمها تاكيلانت ومسجلة في جبل طارق ومملوكة لاوزبكية تدعى غايان افاكيان.

ولا يعرف الكثير عن افاكيان التي تبلغ الآن (40 عاما)، سوى انها ظهرت في صورة من معرض باريس للازياء وهي تجلس بجوار غلنارا كريموفا، ويعتقد ان غلنارا لها علاقة بكثير من الاعمال في اوزبكستان، بما في ذلك في قطاع الاتصالات.

اتهامات وتكهنات

ومما عزز الاتهامات والتكهنات تحقيقات مكتب غسيل الاموال في سويسرا التي طالت ايضا شركة تاكيلانت.

وإذ ذاك، يُزعم أن غلنارا كريموفا وهي ابنة الراحل إسلام كريموف، رئيس وزراء أوزبكستان من عام 1991 حتى وفاته في عام 2016، قادت العملية "المتقنة" التي قامت بنقل رشاوى من شركات الاتصالات باستخدام "العنف والترهيب"، وفقًا للمدعين العامين السويسريين.

وتزعم لائحة الاتهام أن كريموفا، التي مثلت أوزبكستان سابقًا في الأمم المتحدة في جنيف، "استغلت وضعها المزدوج باعتبارها ابنة الرئيس وكموظفة عامة أوزبكية" للتأثير على الشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في قطاع الاتصالات في بلادها.

حسابات سويسرية

ويُزعم أن الأموال تم تحويلها عبر حسابات مصرفية في عدة دول قبل تحويلها إلى حسابات سويسرية.

وقال مكتب المدعي العام في سويسرا إن أصحاب بعض الحسابات هم "رجال قسريون" تم إنشاؤهم للتغطية على حقيقة أن كريموفا كانت المستفيدة الحقيقية.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن "المكتب مارس أنشطته الإجرامية كعمل احترافي، ملتزمًا باللوائح الإلزامية وملتزمًا بالتوزيع الصارم للمهام، مع اللجوء أيضًا إلى العنف والترهيب".

وقال محاميها غريغورا مانجيت إن كريموفا (51 عاما) اعترضت على الاتهامات وتعهدت بالنضال من أجل تبرئتها. وأضاف أن "نظرية التنظيم الإجرامي محل خلاف تام".

تجميد أموال

وقام المسؤولون بتجميد 440 مليون فرنك سويسري (394 مليون جنيه إسترليني) كجزء من التحقيق.

وتمت بالفعل مصادرة أكثر من 340 مليون فرنك سويسري (301 مليون جنيه إسترليني) بهدف إعادة الأموال إلى أوزبكستان.

ووجهت الاتهامات إلى كريموفا إلى جانب المدير العام السابق للفرع الأوزبكي لشركة اتصالات روسية، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، بشأن المخالفات المزعومة التي قيل إنها حدثت في الفترة من عام 2001 حتى عام 2013 "على الأقل".

ويشار إلى أن كريموفا كانت ذات يوم سيدة أعمال ناجحة ومصممة أزياء محترمة قدمت مجموعة في أسبوع الموضة الصيني في عام 2012.

لقد واجهت سلسلة من المحاكمات بتهمة الاحتيال والفساد المزعوم بعد إدانتها لأول مرة في أوزبكستان قبل ثماني سنوات.

وكانت كرموفا أُمرت في البداية بقضاء عقوبتها رهن الإقامة الجبرية في منزل ابنتها، لكن سُجنت في عام 2019 لانتهاكها شروط حبسها. وهي تقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 13 عامًا بتهمة تنظيم جماعة إجرامية والابتزاز والاختلاس.