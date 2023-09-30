أنطونوف: روسيا لم تتلق دعوة لقمة "أبيك" في الولايات المتحدة

أعلن السفير الروسي بواشنطن، أناتولي أنطونوف، أن روسيا لم تتلق حتى الآن دعوة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في الولايات المتحدة في تشرين الثاني.
واكد أنطونو في تصريح على حساب السفارة الروسية بواشنطن، إن "الإدارة الأميركية لم تعط ردا واضحا، وهي تتهرب في الواقع من الأداء المسؤول لمهام رئاسة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأضاف: "ندعو البيت الأبيض إلى ضمان الوصول المتكافئ لكافة الوفود إلى المنتدى وإصدار التأشيرات في الوقت المناسب، ووقف تسييس عمل هذه المنصة".
واعتبر أن الإغلاق الحكومي الوشيك في الولايات المتحدة "لا يمكن اعتباره مبررا لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية".
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