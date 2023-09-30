النشرة: سلطات قبرص أوقفت سوريًا من ادلب يعمل في تهريب المخدرات على خطً بيروت لارنكا

علمت "النشرة" ان السلطات القبرصية اوقفت سوريًا من ادلب يعمل على خط بيروت لارنكا في تهريب المخدرات منذ سنوات. وكان بحوزته ١.٥ كيلو من المخدرات وقد بلغ عدد سفراته في السنوات الاخيرة اكثر من 200.

واشارت المعلومات الى ان "السلطات اللبنانية تحقق من يسهل اموره في مطار بيروت".