السيول غمرت الشوارع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول أمس إثر تساقط الأمطار الغزيرة

غمرت السيول الشوارع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول أمس إثر تساقط الأمطار الغزيرة. هذا وحذرت السلطات التركية الرسمية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى صباح يوم أمس الجمعة. وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق السيول التي شهدتها اسطنبول.

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