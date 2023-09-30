الرئيس الموريتاني: إفريقيا "تتوقع الكثير من فرنسا"

اعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن "إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا"، معتبرا ان "المشاعر المعادية لفرنسا التي تطورت في بعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، تُفسَّر "بتوقعات أعتبرها مفرطة، لدى بعض المجموعات السكانية الإفريقية تجاه بلد صديق تاريخيا".

في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، رأى إن انسحاب فرنسا من النيجر "ليس فشلا ولا إذلالا"، متابعا: "لديها بلا شك سبب للمغادرة".

وبالرغم من أن 4 من بلدان مجموعة الخمس في منطقة الساحل (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي) شهدت مؤخرا انقلابات أو تغييرات على مستوى القيادة، إلا أن المنظمة التي أنشئت عام 2014 لمحاربة الإرهاب والتخلف "لم تمت"، حسبما أفاد به ولد الغزواني.

وأشار ولد الغزواني إلى أن "خروج مالي يطرح مشكلة"، لكنه دعا إلى "تجاوز" الخلافات "عبر الحوار"، موضحا أن "الوضع الحالي في منطقة الساحل عموما ليس جيدا بل إنه سيئ جدا وأن كل دول المنطقة تتعرض لضغوط بما في ذلك بلدي"، وفق ما ذكر.