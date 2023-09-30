سلطات رومانيا نشرت قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام، رومانية أن سلطات رومانيا قامت بنشر قوات إضافية على طول حدودها مع أوكرانيا، بسبب مخاوف من انتقال النزاع في أوكرانيا إلى داخل أراضي الدول الأعضاء في "الناتو".

وبحسب وكالة "رويترز"، ظهرت أنظمة دفاع جوي في منطقة القرى الحدودية على نهر الدانوب. كما تم نشر مراكز مراقبة ودوريات عسكرية إضافية.

وأرجعت رومانيا هذه التصرفات إلى " قلق الناتو المتزايد بشأن الوضع في المنطقة".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن سلطات البلاد قررت تعزيز القيود المفروضة على حركة الطيران في منطقة المجال الجوي المتاخمة لأوكرانيا، حيث يحظر تحليق الطائرات والمسيرات.