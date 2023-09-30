النيابة العامة الأمبركية توجه اتهاما لمسؤول سابق بسرقة الإقرارات الضريبية لترامب

وجه المدعون الفدراليون اتهاما إلى مسؤول سابق في هيئة الضرائب الأميركية بسرقة الإقرارات المالية "لمسؤول حكومي رفيع المستوى"، اكدت مصادر لـ"سي إن إن" إنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وحسب الوثائق القضائية، وجه الاتهام إلى المدعو تشارلز ليتلجون (38 عاما)، الذي كان متعاقدا مع خدمة العوائد الداخلية (المصلحة الضريبية في الولايات المتحدة) خلال الفترة بين 2018 و2020.
ويتهم ليتلجون بسرقة الإقرارات الضريبية "المتعلقة بالمسؤول العام A"، حسبما ورد في الوثائق التي لم تكشف عن اسم المسؤول.
وكشف مصدر مطلع على التحقيقات، لقناة "سي إن إن"، إن الحديث يدور عن ترامب.
ويتهم ليتلجون كذلك بسرقة الإقرارات الضريبية "لآلاف المواطنين الأميركيين الأكثر ثروة"، وتسريبها لمؤسسة إعلامية، لم يذكر اسمها في الوثائق القضائية.
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