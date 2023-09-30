رئيس بوركينا فاسو الانتقالي اعلن تعديلا جزئيا للدستور

أعلن رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري في مقابلة عبر التلفزيون الوطني اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب.
وردا على سؤال عن احتمال إعادة صوغ الدستور، اكد تراوري إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي". وأعلن تراوري عن "تعديل جزئي" للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس "رأي حفنة من المستنيرين" على حساب "الجماهير الشعبية".
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