شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.4 درجات.. زلزال يضرب شمال شرقي إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، مدينتي قاضي وشوقان في محافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن مركز الزلزال وقع عند نقطة التقاء خطي الطول الشرقي 56. 71 والعرض الشمالي 37.36 درجة، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

الزلازل في إيران

في مارس الماضي ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، شمال غربي إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضحت حينها أن الزلزال ضرب منطقة شمال غربي إيران، مبينة أن مركز الزلزال كان محافظة أذربيجان الغربية، حيث وقع على عمق 8 كيلومترات.

زلازل إيران

وكان الزلزال على بعد 19 كيلومترا من مدينة خوي، وفق ما نقلت الوكالة عن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لجامعة طهران.

وشعر بهذا الزلزال سكان المحافظة، بما في ذلك مدينة أرومية، مركز المحافظة، فيما أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه رصد زلزالا في المنطقة بقوة 5.3 درجة.