شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محاولة انقلاب.. المجلس العسكري في بوركينا فاسو يمنع الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال إبراهيم تراوري قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، إنه لن تُجرى انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت.

وتعهد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب في العام الماضي، بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

إحباط محاولة انقلاب

وقبل أيام أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب في، دون التطرق لتفاصيل عما حدث.

وأوضح في بيان، أن ضباطًا، لم يذكر أسماءهم، وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد، "بنية خبيثة بمهاجمة مؤسسات الجمهورية، وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى".

ولم يحدد البيان هوية أي شخص، لكنه قال إنه اعتقل بعض الأشخاص، وإنه ما زالت عمليات البحث عن آخرين مستمرة، وإن "التحقيقات ستساعد في كشف المحرضين على هذه المؤامرة".

اعتقال 4 أشخاص

وقال المدعي العسكري في وقت لاحق، إن 4 أشخاص اعتقلوا بينما لا يزال اثنان هاربين، وأضاف في بيان أنه فتح يوم الأربعاء تحقيقًا بناء على "مزاعم موثوقة بشأن مؤامرة ضد أمن الدولة تورط فيها ضباط".

وأوقف المجلس العسكري يوم الاثنين المجلة الإخبارية الفرنسية "جون أفريك" لنشرها مقالات تحدثت عن التوتر والاستياء داخل القوات المسلحة في بوركينا فاسو.