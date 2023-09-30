وزير البيئة حذّر من خطر الحرائق اليوم

نبّه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، من خطر الحرائق، لافتا الى ان "اليوم يشهد ارتفاعاً كبيراً في مؤشر خطر الحرائق، خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا. ويساهم الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة بجعل الوضع مؤاتياً لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما شهدنا امس في اقليم الخروب والضنية وعكار وحاصبيا ومناطق اخرى".
ولفت الى "اهم الخطوات الأساسية والارشادات التي يجب على المواطنين اتخاذها في الاعتبار لتفادي الحرائق:
1. عدم إشعال النيران في الهواء الطلق لأي سبب من الاسباب، بما في ذلك حرق المخلفات الزراعية وحرق الأعشاب اليابسة.
2. التخلص من السجائر او الفحم او أي مواد أخرى قابلة للاشتعال بشكل مسؤول ونظيف وآمن.
3. ابلاغ الدفاع المدني والجهات المختصة عن أي تصاعد لدخان أو حريق على الفور".
كما اشار الى انه يمكن "معرفة خطر الحرائق في كل بلدة، من حلال الاطلاع على تقرير مختبر الحرائق في جامعة البلمند".
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