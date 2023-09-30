انت الان تتابع خبر بقدر دولة مثل روسيا.. ديدان الأرض تسهم في الإنتاج العالمي من الحبوب! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث قال الباحثون إنَّ الدور الهائل لديدان الأرض يعادل 140 مليون طن من الغذاء سنوياً؛ مما يجعل ديدان الأرض رابع أكبر منتج عالمي لو كانت دولة، حيث أنتجت روسيا 150 مليون طن في عام 2022، وتتوقع أن تنتج 120 مليون طن هذا العام.ووفقاً للدراسة التي نُشِرَت في دورية Nature Communications هذا الأسبوع، تساهم اللافقاريات التي تعيش بالتربة في 6.5% من محاصيل الحبوب. وتشمل المحاصيل الأرز والذرة والقمح والشعير. وإذا قسمنا رغيف الخبز إلى 15 شريحة، فهذا يعني أنَّ شريحة واحدة في رغيف الخبز تعتمد في إنتاجها بالكامل على نشاط الديدان.

وتساهم ديدان الأرض في زراعة 2.3% من البقوليات، التي تشمل فول الصويا والبازلاء والحمص والعدس. ويرجح الباحثون أنَّ هذه النسبة قد تكون أصغر، لأنَّ البقوليات يمكنها تثبيت النيتروجين الخاص بها؛ مما يجعلها أقل اعتماداً على الديدان.

وعندما تشق الديدان الأرض وتتغذى تحتها، فإنها تعمل على تكسير المواد العضوية وتهوية التربة؛ مما يزيد من الخصوبة ويجعل العناصر الغذائية متاحة للكائنات الحية الأصغر. بجانب أنها تساعد التربة في الحصول على المياه والاحتفاظ بها.

أدرك العلماء منذ فترة طويلة، أنَّ وجود ديدان الأرض يجعل المحاصيل تنمو أفضل -وكتب عالم الطبيعة تشارلز داروين عن ذلك في عام 1881- لكن قبل هذه الدراسة الأخيرة، لم يكن معروفاً إلى أي مدى.

هكذا تؤثر الديدان بالإنتاج

وقال الباحث الرئيسي ستيفن فونتي من جامعة ولاية كولورادو: "هذا هو الجهد الأول الذي يحاول كشف قيمة التنوع البيولوجي للتربة وما تقدمه لنا على نطاق عالمي. إنَّ التربة موطن معقد للغاية، لكن لم يُبذَل سوى جهد قليل جداً لفهم ما يعنيه التنوع البيولوجي لإنتاج محاصيلنا العالمية".

وقد نظر الباحثون في تأثير الديدان على الحبوب والبقوليات من خلال تحليل وتركيب خرائط لخصائص التربة وإنتاجية المحاصيل مع رسم أطلس عالمي يوضح وفرة ديدان الأرض.

تقدم ديدان الأرض مساهمة أكبر نسبياً في مناطق الجنوب العالمي. إذ أوضح الباحثون أنَّ 10% من محصول الحبوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و8% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تُنسَب إلى مساهمة الديدان. وربما يرجع ذلك إلى أنَّ هؤلاء المزارعين يميلون إلى استخدام عدد أقل من الأسمدة والمبيدات الحشرية، ويعتمدون بدلاً من ذلك على السماد والمواد العضوية المتعفنة؛ مما يساعد على زيادة وفرة ديدان الأرض.

يشار إلى أن التربة السطحية هي المكان الذي يُزرَع فيه 95% من غذاء الكوكب. وفي الشهر الماضي، أظهرت أبحاثٌ أنَّ التربة تحتوي على أكثر من نصف جميع أنواع الكائنات. وعلى الرغم من أنَّ تأثير ديدان الأرض ملحوظ، فإنَّ الكائنات الحية الأخرى في التربة قد تكون "على القدر نفسه من الأهمية"؛ لذا توصي الدراسة الحديثة بإجراء مزيد من الأبحاث حول هذا الشأن. ويُعتقَد أنَّ الأبحاث لم تتعرف إلا على جزء صغير فقط من هذه الكائنات.

