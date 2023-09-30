انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني التي يحل أجلها يوم الجمعة سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2 بالمئة خلال الأسبوع و27 بالمئة خلال الربع الثالث. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول 90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل.وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا إلى 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا واحدا بالمئة خلال الأسبوع و29 بالمئة خلال الربع الثالث.

ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحا خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو تموز نما إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء 42 خبيرا اقتصاديا ونشرته يوم الجمعة.

