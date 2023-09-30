انت الان تتابع خبر صحيفة إسبانية تكشف طبيعة إصابة رافينيا.. هل سُيغيب عن الكلاسيكو؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك رافينيا أساسيا أمام إشبيلية أمس الجمعة في الجولة الثامنة من الليغا لكنه خرج في الدقيقة 37 بسبب الإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى.

وذكرت "سبورت" أن رافينيا سيغيب، على الأقل، عن المباراتين المقبلتين لبرشلونة أمام بورتو (بدوري أبطال أوروبا) وغرناطة (في الليغا).



وأوضحت الصحيفة أن مدة غياب رافينيا قد تمتد إلى 3 أو 4 أسابيع ما يعقد مشاركته في الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر.

وخلال خروجه من الملعب وضع رافينيا يده على الجزء الخلفي من ساقه ما قد يشير إلى أن إصابته قوية.

وسيخضع رافينيا البالغ من العمر 26 عاما لفحوصات طبية جديدة لمعرفة مدى الإصابة بشكل أكثر دقة، رغم أنه من المؤكد غيابه أمام بورتو وغرناطة.

كما قد يغيب رافينيا أمام أتلتيك بلباو في الليغا وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يومي 22 و25 أكتوبر على الترتيب.

وانضم رافينيا إلى المصابين بيدري وفرينكي دي يونغ.

حظ سيئ

وقالت "سبورت" إن الحظ لا يبتسم لرافينيا، فبعد تألقه أمام مايوركا يوم الثلاثاء الماضي في التعادل 2/2، حيث سجل الهدف الأول لبرشلونة بتسديدة مذهلة، منحه تشافي فرصة اللعب أساسيا أمام إشبيلية.

لكن الدولي البرازيلي تعرض للإصابة في الدقيقة 35 وخرج بعد دقيقتين وشارك مكانه فيرمين لوبيز.

والموسم الحالي لعب رافينيا لبرشلونة 7 مباريات سجل فيها هدفين وصنع 3 خلال 282 دقيقة.

أما الموسم الماضي، وهو الأول له مع النادي الكتالوني فسجل رافينيا 10 أهداف وصنع 12 في 50 مباراة.