شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز قصر التسجيل على جزء من العقارات فقط؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاز قانون تنظيم الشهر العقارى، لمن حصل مع آخرين على حكم نهائى مثبت أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضى له بها فى قسم أو ناحية معينة.

كما أجاز القانون لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو بجزء منها ، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا ،على حسب الأحوال.

ونص القانون على أن "جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن.

الجدير بالذكر أن القانون تضمن حزمة من التيسيرات والتسهيلات بشأن تسجيل العقارات وكل الحقوق العقارية الأصلية بما فيها الوصية والوقف، وذلك لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط وإجراءات تسجيل الوقف والوصية.