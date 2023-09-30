"النشرة": هدوء حذر يخيّم على جانبَي الحدود الجنوبية في القطاع الشرقي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الوضع الامني على جانبي الحدود جنوبا لا يزال حذرا مع استمرار الاستنفار المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على طول حدودها الشمالية مع لبنان، وخاصة في القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلة العباد وتلال العديسة وبوابة فاطمة وصولا حتى مثلث االوزاني سهل مرجعيون المحاذي لمستعمرة المطلة. وكذلك على طول محور الغجر بسطرة ورويسات العلم بمحاذاة بركة بعثائيل خراج بلدة كفرشوبا".

واشالا الى انه "لوحظ صباح اليوم دوريات محدودة للاسرائلين عند هذا المحور دون أن بسجل خرق للخط المتحفظ عليه هناك. ويتزامن ذلك مع حركة ناشطة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع، والحفاظ على الهدوء والاستقرار في كما يسجل احيانا طلعات استكشافية للطيران الاسرائلي دون طيار في سماء المنطقة".