النشرة: ارتياح في عين الحلوة بعد إخلاء مدارس الاونروا وبدء عودة العائلات النازحة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان الهدوء التام والارتياح العام يسودان مخيم عين الحلوة بعد نجاح خطوة إخلاء مدارس وكالة الأونروا" من المسلحين من حركة "فتح" و"تجمع الشباب المسلم" من مناطق الطوارىء – بستان القدس – الشارع الفوقاني، وتموضع القوة الأمنية المشتركة أمام مداخلها تمهيدا لتسليمها إلى ادارة "الأونروا" لبدء المسح الأمني وإحصاء الأضرار وإعادة الترميم والصيانة.

وخطوة الإخلاء والانتشار في مناطق تعتبر ساخنة ومحاور قتال، أرخت بظلال من الارتياح الشعبي، اذ عادات العشرات من العائلات النازحة إلى منازلها التي غادرتها قسرا بسبب الاشتباكات، ولم يبق في مدرسة "نابلس" التابعة لوكالة "الأونروا" في صيدا سوى بضع عائلات تنتظر حسم قرارها اليوم أو الغد على أبعد تقدير.

وعلى المستوى السياسي، علمت "النشرة"، أن "هيئة العمل المشترك الفلسطيني"، بصدد عقد اجتماع لتقييم الخطوة واتخاذ قرار بالخطوة الأخرى ومنها انتشار "القوة" في حي حطين ودعوة العائلات النازحة للعودة الى منازلها، لتبقى القضية الأساس في كيفية التعامل مع قضية المشتبه بهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي.