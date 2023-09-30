نديم الجميل واصل جولته الأميركية وزار غرفة الطوارىء الأمنية لشرطة لوس أنجلوس

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يواصل النائب نديم الجميّل جولته الأميركية، التي يقوم بها للقاء أبناء الجالية اللبنانية، بدعوة من الهيئة الإغترابية في حزب الكتائب، وزار جناح جبران خليل جبران، حيث وضعت الجامعة الثقافية في العالم تمثالًا له، في المكتبة العامة المركزية في كاليفورنيا، والتقى المسؤولين فيها الذين أكدوا له مدى تأثير الثقافة اللبنانية في الولايات المتحدة والعالم بأسره بفضل جبران والمفكرين اللنانيين الذي أثروا مكتبات العالم بعلم وأدبهم وفكرهم وثقافتهم.
كما زار الجميّل خلال الجولة، غرفة الطوارىء الأمنية لشرطة لوس أنجلوس، واطلع من المسؤولين عنها على كيفية العمل لحماية الولاية وأبنائها والمقيمين فيها وزائريها.
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