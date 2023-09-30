رزق الله الحلو: لنُقاطع معا أباطرة مولدات الكهرباء الفاسدين

شدد الصحافي والخبير التربوي رزق الله الحلو، في مقابلة أجرتها معه "إذاعة البشائر" اليوم السبت 30 أيلول 2023، على خلفية مقالته الأخيرة في موقع النشرة، عن "إمبراطورية مولدات الكهرباء"، على أن "من واجبات الصحافي ألا يبقى متفرجا على الجرائم المالية، وبخاصة في هذه الأيام الصعبة".

وأضاف الحلو: "بعض الناس تقتطع من لقمة خبزها، كي تسدد ثمن فاتورة الاشتراك. وعلى بعض أصحاب المولدات الإمبراطوريين أن يُراجعوا ضميرهم ولو للحظة وجدان واحدة، إذا كان من مجال بعد لذلك".

واستطرد الحلو: "على الصحافي أيضا ألا يقف عند عتبة النق، بل يبحث عن الحلول الممكنة، وبخاصة في ظل غيبوبة الدولة المزمنة"...

وأضاف: "لا بد من تفعيل عمل مصلحة حماية المستهلك. وفي إمبراطورية مولدات الكهرباء ثمة ميثاق فساد وجرائم مالية بين عدد من مالكي المولدات بمباركة البلدية. ويقوم ميثاق الفساد هذا على تقسيم المباني مشاعات، ولكل إمبراطور حصة يبتز الناس من خلالها وينهب أموالهم. والأنكى أن لا يحق للمشترك الانتقال إلى الاشتراك في مولد آخر، بموجب مواثيق إمبراطورية الفساد".

ودعا إلى مقاطعة جماعية لأصحاب المولدات الفاسدين، مسجلا في المقابل "قلة من هؤلاء تخاف ربها، حتى أن البعض من هؤلاء، يقدم بالمجان، الكهرباء إلى دور العبادة من كنائس وجوامع"، واصفا إياهم بـ "الكرام القليل"!.