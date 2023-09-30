شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار غير مسبوق.. واشنطن تدعو صربيا لسحب قواتها من الحدود مع كوسوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة صربيا إلى سحب قوات نشرتها عند الحدود مع كوسوفو، وتشمل دبابات ومدفعية، مؤكدة العمل على تعزيز وجود قوات حلف شمال الأطلسي في الإقليم الصربي السابق ذي الأغلبية الألبانية، في ظل توتر يعد من الأشد خلال الأعوام الماضية.

وكشف البيت الأبيض، الجمعة، أن صربيا التي ما زالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن عام 2008 للإقليم، نشرت عند الحدود قوات مشاة وآليات مدرعة، بعد اشتباك مسلّح في شمال كوسوفو في 24 أيلول/ سبتمبر، أدى إلى مقتل عنصر من شرطة كوسوفو وثلاثة مسلّحين من الصرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، «نرى انتشاراً صربياً عسكرياً كبيراً على طول الحدود مع كوسوفو»، موضحاً أنه يشمل نشراً «غير مسبوق» لبطاريات مدفعية ودبابات ووحدات مشاة.

وبينما اعتبر كيربي أن ذلك هو «تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية»، لم يشأ التطرق إلى خطر غزو جديد لكوسوفو في ظل التوتر السائد منذ أيام.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل الجمعة بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وأبلغه بـ«قلق» بلاده وضرورة «خفض فوري للتوتر مع عودة إلى الحوار».

ولم ينفِ فوتشيتش صراحة حصول انتشار عسكري مؤخراً عند الحدود، إلا أنه أكد أن قوات بلاده ليست في حال تأهب.

وقال: «لقد نفيت المزاعم الكاذبة التي تتحدث عن وضع قواتنا في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية، لأنني ببساطة لم آمر بذلك، وهذا ليس دقيقاً»، مؤكداً أن عديد القوات المنتشرة على الحدود راهناً «لا يصل حتى إلى نصف ما كانت عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر».

وأعلنت صربيا، الأربعاء، أن وزير دفاعها وقائد قواتها المسلحة تفقدا «منطقة انتشار»، من دون تفاصيل إضافية.

إلى ذلك، تشاور مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

وأكدت واشنطن أن ساليفان أبدى «قلقه من التحركات العسكرية الصربية»، وبحث مع كورتي «في الحوار بين كوسوفو وصربيا بتسهيل من الاتحاد الأوروبي»، معتبراً أنه «الحل الوحيد على المدى البعيد، لضمان الاستقرار في كوسوفو».

تعزيزات أطلسية

وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليمها الجنوبي السابق ذي الأغلبية الألبانية، والذي أعلن عام 2008 بعد عقد من حرب دامية بين الانفصاليين الكوسوفيين والقوات الصربية.

وتأتي الأنباء عن انتشار عسكري بعد مقتل شرطي كوسوفي الأحد، في كمين بشمال كوسوفو؛ حيث يشكل الصرب أغلبية، أعقبه إطلاق نار بين القوات الخاصة للشرطة ومجموعة صربية مسلّحة.

وأودى الاشتباك بثلاثة من أفراد المجموعة الذين لجأوا إلى دير أرثوذكسي في قرية بانجسكا القريبة من الحدود.

وأكد كيربي أنه «بسبب التطورات الأخيرة»، فإن قوة الحلف الأطلسي المنتشرة في كوسوفو (كفور) «ستعزز انتشارها» في شمال الإقليم السابق.

ولم يحدد ما إذا كان الأمر يتصل فقط بإعادة تموضع نحو شمال كوسوفو، أو بزيادة لعديد العسكريين في «كفور».

كما أبدى الناتو استعداده لتعزيز عديد هذه القوة؛ بهدف «مواجهة الوضع».

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الجمعة «أجاز مجلس شمال الأطلسي (هيئة اتخاذ القرار السياسي في الحلف) نشر قوات إضافية لمواجهة الوضع»، من دون أن يحدد ماهية القوات التي يمكن نشرها إذا اقتضت الضرورة.

لكن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت أنه تم وضع كتيبة تضم بين 500 و650 عنصراً في تصرف «كفور» عند الضرورة، مضيفة أنها وصلت «أخيراً إلى المنطقة» لإجراء تدريبات مقررة في وقت سابق.

وأكد ستولتنبرغ أن الحلف سيتخذ «كل التدابير الضرورية للمحافظة على بيئة آمنة، وكذلك على حرية الحركة بالنسبة إلى جميع من يعيشون في كوسوفو».

وأوضح مسؤول في الحلف طلب عدم كشف هويته أن «كفور» عزّزت بالفعل حضورها في كوسوفو في أيار/ مايو بنشرها نحو 500 عسكري تركي تم استبدالهم لاحقاً بعناصر من بلغاريا واليونان.

وأشار الى أن القوة مستعدة لإجراء «تعديلات إضافية» إذا لزم الأمر، لتمكينها من الاضطلاع بمهام التفويض المعطى لها بحفظ السلام في كوسوفو.

وكانت حكومة كوسوفو اتهمت بلغراد بدعم الهجوم الذي أودى بحياة الشرطي.

من جهته، أكد ميلان رادويتشيتش، أحد الزعماء السياسيين لصرب كوسوفو، أنّ مجموعة مسلحة شكّلها من دون علم صربيا هي التي تقف خلف قتل الشرطي.

وأوقفت شرطة كوسوفو ثلاثة أشخاص من الضالعين في الاشتباك الذي استمر زهاء ساعة، وشارك فيه عشرات المسلّحين.

ورأى كيربي أن الهجوم كان «على درجة عالية من التعقيد»، واستخدمت فيه نحو 20 مركبة إضافة إلى تجهيزات وأسلحة وخبرات «على مستوى عسكري».

وأضاف «الأمر مثير للقلق».

وأعلنت بريشتينا استقلالها عن صربيا في 2008 بعد عقد على مساعدة حلف شمال الأطلسي في طرد القوات الصربية من الإقليم السابق في حرب دامية خلفت نحو 13 ألف قتيل معظمهم من أصل ألباني.

وترفض صربيا بدعم من حليفتيها روسيا والصين، الاعتراف باستقلال كوسوفو؛ حيث تعيش جالية صربية يبلغ عددها نحو 120 ألف نسمة يقيمون بشكل رئيسي في الشمال ويرفض بعضهم الولاء لبريشتينا.

وحمّلت روسيا الاثنين حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك، محذرة من أن «إراقة الدماء» التي قد تخرج عن السيطرة.