شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن التنسيقية يتوافدون على مجلس النواب لتزكية الرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكان في مقدمة نواب التنسيقية كل من النواب أحمد فتحى ومحمود بدر وأحمد مقلد وغادة علي وعمرو درويش وعماد خليل وأحمد رمزى وراجية الفقي وهادية حسنى ودعاء عريبي وهدى عمار وخالد بدوى. يأتى ذلك في الوقت الذي يواصل فيه توافد أعضاء مجلس النواب لتوقيع نماذج تزكية لمرشحى الرئاسة منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة.

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