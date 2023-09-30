شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفئران.. حشرات "مصاصة للدماء" تغزو باريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشرت موجة من الذعر والاشمئزاز في جميع أنحاء فرنسا، بعدما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر حشرات البق في نظام النقل المحلي لمدينة باريس والقطارات وفي مطار شارل ديغول.

واضطر ركاب في مترو باريس والقطارات المحلية على الوقوف، لأنهم يخشون الجلوس على المقاعدن خشية التعرض للدغات البق، بحسب ما ذكرته موقع صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب الموقع، فكان أحد رواد السينما في باريس قد نشر خلال موسم الصيف المنقضي، على وسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور بق الفراش، وأصدرت شركات السينما بيانات حول كيفية تعاملهم مع المقاعد، فيما أبلغت شركات التبخير عن تزايد الطلب على تنظيف المنازل الخاصة.

ظاهرة الفئران

تاتي هذه الظاهرة، لتكمل مأساة باريس، التي تعد المدينة الرابعة عالميًا في عدد الفئران، والتي تقدر بنحو 6 ملايين فأر مقابل نحو 2.1 مليون إنسان يعيشون في المدينة السياحية الشهيرة.

ومنذ قرون طويلة تعاني مدينة النور من غزو الفئران، وتحاول التخلص منه دون جدوى، حتى أعلن مجلس المدينة هذا العام تشكيل لجنة للتحقيق في طرق التعايش مع القوارض.