السيسي للمصريين: إوعى يكون حلمك لقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المصفوفة المالية لمشروع إنشاء قناة السويس الجديدة كانت تقريبًا 64 مليار جنيه، أو زي ما تقوقوا؛ ولكن أنا النهارده بقى عليَّ التزام كدولة إني أقدِّم الأرباح للناس.

وأضاف الرئيس السيسي: بس الهدف كان العائد المعنوي أكثر من المادي للمصريين، وبقت كتلة كبيرة عينها على هذا.. فدخل القناة كان 4 أو 4 ونصف مليار دولار، وفي 2024 هيبقى 10 ونصف مليار دولار.

ونوه السيسي بأن الفكرة مش فكرة عمل قناة ازدواج فقط؛ الهدف استعادة الثقة في الناس، واللي بيحاولوا يهزوكم فيها دلوقتي.

وشكر الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وقال السيسي: الكلام ده كان بيتعمل وكان فيه شهداء وإرهاب، وكنا بنقف نستقبل أسر الشهداء هنا.. وأقول لهم: لا يمكن أبدًا نكوم جاحدين ناحيتهم؛ هنكون جاحدين لو ما خدناش بالنا من اللي همَّ قدموا حياتهم عشانه.

واستطرد الرئيس السيسي: لم نغطِّ الإصلاح الإداري والميكنة وما يحدث من إنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ففرصة واحنا في العاصمة يا دكتور مصطفى نخلي الناس تشوف ده؛ خصوصًا إن الإعلام مش مغطي كل حاجة حصلت، وزارة التموين مثلًا "اليافطة تعبانة".

واختتم السيسي: "إوعى يكون حلمك لقمة.. شكرًا جزيلًا".