شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والثلاثاء انتخابات اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى، حيث يعقد غدا الأحد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وسيحدد المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب.

وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

ثم قرارجمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

ويعقد المجلس يوم الثلاثاء 3 جلسات تبدأ الجلسة الثانية يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الساعة الثانية بعد الظهر وسيلعن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتى ستجرى في ذات اليوم، حيث يتم فى الجلسة الاولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

وفى الجلسة الثانية سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء والدعوة لاجىاء انتخابات اللجان النوعية.

وتشهد الجلسة الثالثة إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس لـ100مقعد لـ25 لجنة نوعية.