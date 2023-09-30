أمانة السجل العقاري في بعلبك الهرمل اعلنت فتح أبوابها يوم الإثنين من كل أسبوع

ذكرت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن "أمانة السجل العقاري في بعلبك – الهرمل واعتباراً من الاثنين 2 تشرين الأول 2023، سوف تفتح أبوابها لاستقبال المعاملات الجديدة وتسليم الإفادات العقارية يوم الإثنين من كل أسبوع، أما بخصوص إتمام المعاملات القديمة وتسليم المستندات وتلقي المراجعات فقد حدّدت لها يوم الثلاثاء من كل أسبوع".

وفي طرابلس، اعتذرت الدائرة العقارية عن استقبال معاملات جديدة لدى رؤساء المكاتب يوم الاثنين المقبل ٢/١٠/٢٠٢٣ ليتسنى لها انجاز المعاملات المقدمة سابقاً، على ان تعاود الاثنين الذي يليه السير بالبرنامج المعلن عنه سابقاً.