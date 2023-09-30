المرابطون: نستنكر ما قامت به القوى الأمنية في منع الأرمن من التعبير عن حقهم

أكد المرابطون "استنكارهم واستغرابهم، لما قامت به القوى الأمنية، في منع أهلنا الأرمن من التعبير عن حقهم، رفضاً للغزو المجرم الاذربيجاني لإقليم أرتساخ الأرمني، وارتكاب الجرائم على بحق المواطنين الأرمن هناك، وتهجير عشرات الآلاف من أرضهم"، مشددين على أن "مظاهرات عدة سابقة قد حصلت في مناطق مختلفة احتجاجية، ولم تستعمل هذه الشدة في حماية هذه السفارة الأذربيجانية".

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