"بلومبرغ": البنتاغون يخشى من أن الذكاء الاصطناعي بات خارج نطاق السيطرة

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "وزارة الدفاع الأميركية دعت شركات الذكاء الاصطناعي للتحدث بشكل أكثر عن تكنولوجياتها"، لافتة الى ان "البنتاغون يخشى من أن الذكاء الاصطناعي بات خارج نطاق السيطرة، وتتم مقارنته هناك "بالتكنولوجيات القادمة من الكواكب الأخرى".

وطالب مدير قسم الذكاء الرقمي والاصطناعي في البنتاغون كريج مارتيل، الشركات الأميركية بأن "تقدم المعلومات المتوفرة لديها حول كيفية تصميم برامج الذكاء الاصطناعي حتى يشعر القسم بالراحة والأمان".