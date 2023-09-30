شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يعلن إنشاء تحالف لتوسيع صناعة الأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن إنشاء ما أطلق عليه "تحالف الصناعات الدفاعية" لتصنيع الأسلحة في البلاد.

وقال زيلينسكي، الذي نظم منتدى من أجل صناعة الدفاع الدولية في كييف، إن تطوير صناعة دفاعية حديثة في أوكرانيا، أولوية قصوى للبلاد، مضيفًا أن الهدف هو جعل أوكرانيا أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

طلبات بإمداد عسكري

اعتمدت كييف بشكل مكثف لصد الجيش الروسي على الأسلحة التي يمدها بها داعموها الغربيون، ولكنها تأمل في زيادة كبيرة لمعدات الدفاع في البلاد.

وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن البلاد تعتزم إنتاج الصواريخ والمسيرات وقذائف المدفعية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة.

وأضاف: "أوكرانيا مستعدة لتوفير شروط خاصة للشركات المستعدة لتطوير الإنتاج الدفاعي مع بلادنا"، بما في ذلك تمويل خاص، بالإضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي.