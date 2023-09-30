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محمد الفلاح - بث مباشر (كورة لايف) مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي..يلا شوت

بث مباشر (كورة لايف) مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي..يلا شوت،سيواجه فريق ليفربول فريق توتنهام يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. ستُقام المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انطلقت منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد البريميرليج من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومرشح دائمًا لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الريدز في التربع على الصدارة منذ الدور الأول من البطولة.

على الجانب الآخر يقدم توتنهام بداية موسم جيدة نوعًا ما حتى، من حيث النتائج أو الأداء، وهذا ما ينبئنا بمباراة غاية في القوة والإثارة أكثر من المعتاد في لقائهم القادم.

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ولديه 16 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة فقط عن برايتون الذي يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

توتنهام ضد ليفربول

وينتظر أن يقود محمد صلاح ليفربول فى مباراة اليوم، بعد أن غاب عن الفريق في مباراة ليستر سيتي للحصول على راحة بفرمان من الألماني يورجن كلوب مدرب الريديز.

وتأهل ليفربول لدور الـ 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه المثير على فريق ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدور الثالث، من البطولة.

نتائج الجولة السادسة للدوري الإنجليزي

فوز مانشستر سيتي على نوتينجهام فورست 2-0

فوز إيفرتون على برينتفورد 3-1

فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي 1-0

فوز أستون فيلا على تشيلسي 1-0

فوز ليفربول على وست هام 3-1

فوز برايتون على بورنموث 3-1

فوز نيوكاسل يونايتد على شيفيلد 8-0

تعادل أرسنال وتوتنهام 2-2

تعادل كريستال بالاس وفولهام 0-0

تعادل لوتون تاون وولفرهامبتون 1-1

توتنهام ضد ليفربول

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بـ18 نقطة،، بينما يحتل توتنهام المركز الـ14 فى الجدول.