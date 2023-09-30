"LBCI": مكافحة الشغب تعمل على إخراج المتظاهرين المحاصرين في "مسيرة الحريات" من ساحة رياض الصلح

أفادت قناة الـ"إل بي سي أي"، بأنّه أدخلت وحدة مكافحة الشغب آلياتها إلى ساحة رياض الصلح، وتعمل على جمع المتظاهرين في "مسيرة الحريات" في الآليات لإخراجهم من الساحة حيث هم محاصرون.

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