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"LBCI": مكافحة الشغب تعمل على إخراج المتظاهرين المحاصرين في "مسيرة الحريات" من ساحة رياض الصلح

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أفادت قناة الـ"إل بي سي أي"، بأنّه أدخلت وحدة مكافحة الشغب آلياتها إلى ساحة رياض الصلح، وتعمل على جمع المتظاهرين في "مسيرة الحريات" في الآليات لإخراجهم من الساحة حيث هم محاصرون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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