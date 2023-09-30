باسيل من زحلة: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها ورفضنا للنزوح خلفيته وجوديّة

شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على "أهميّة إقرار اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني لما لهما من إيجابيات في تطوير المناطق اللبنانية كي تتمكن من مواكبة التطور والتنافس نحو الأفضل من دون تكبيلها بالعودة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ولفت، أمام الهيئات الإقتصادية في البقاع الأوسط وزحلة التي التقاها في فندق بارك أوتيل شتورة، إلى أنّ "التعاون مهم جدًا بين القطاعين العام والخاص".

ورأى باسيل أنّ "مع اللامركزية الادارية، ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها ووظيفتها الاقتصادية بحسب طبيعتها، معتبرا أن للامركزية الادارية مميزات عدّة".

وخلال جولته في زحلة، اجتمع باسيل بمطارنة زحلة في مطرانية زحلة للروم الكاثوليك، حيث التقى راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزيف معوض، راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذوكس المتروبوليت انطونيوس الصوري، راعي ابرشية السريان الارثوذوكس المطران بولس سفر، راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع المطران ابراهيم ابراهيم.

ولفت من المطرانية، إلى أنّه "بعملنا الوطني نفكر بلبنان ولكن هذا لا يلغي ان لدى زحلة صفة ورمزية كبيرة وبمجرد اللقاء غي هذا الصرح فهو دليل على أهمية الكاثوليك وحضورهم ودورهم".

وأشار إلى أنّ "المسؤولية الكبرى في زحلة تقع على المطارنة الذين يجب أن يتركوا النفس الإنساني مع شعب تعرض للظلم، ولكن لدى آخرين خلفيات أخرى للنزوح وعلينا مسؤولية القيام بالمتوجب لحماية المدينة وليعيش فيها سكانها في ظل اكبر خطر يواجه لبنان منذ مئة عام".

وشدد على أنّ "ما يحصل للمسيحيين ولبنان هو ابعد من اختلاف بالرأي والمسيحيون لا يجب أن يخافوا على تنوعهم وديمقراطيتهم وعلى طبيعتهم التي تقتضي ان يكون لديهم اختلاف بالآراء، ما يجب أن يخافوا منه هو ان يمس الخلاف بوجودهم ودورهم ووجودهم ويشكل نوعا من الخطر الوجودي".

وأكّد باسيل أنّ "وضع البلد يتطلب منا ان نتطلع الى برنامج الرئيس المقبل وبرنامج العهد من هنا تقدمنا بورقة الاولويات الرئاسية ونستطيع الاتفاق على بنودها لتأمين برنامج ينجح فيه الرئيس المقبل".

وأوضح أنّ "زحلة كانت ممثلة في الوزارة والادارة والمجلس النيابي وهي اليوم معرضة للخطر ومحاصرة بموجة نزوح يمكن أن تجتاحها كما كل لبنان ويجب أن نتعاطى معها بمسؤولية ورفضنا للنزوح ليس بخلفية عنصرية ولا طائفية بل بخلفية وجودية لان أرضنا ومواردنا لا تتحمل اكثر".

وكان باسيل استهل جولته في زحلة المقررة اليوم وغدًا إلى محافظة بعلبك الهرمل بزيارة دارة النائب السابق سيزار المعلوف الذي أقام مأدبة إفطار على شرفه.