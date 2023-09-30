وفاة الكاتب والصحافي الياس الديري

غيب الموت الصحافي الياس الديري، المعروف بـ"زيان"، عن عمر 86 عاما. والياس الديري أديب وصحافي وسياسي لبناني، وُلد في قرية ددة- الكورة. صنفت روايته "الفارس القتيل يترجل" في المرتبة 101 في قائمة أفضل رواية عربية من قبل اتحاد الكتاب العرب عام 2001. والديري عضو نقابة محرّري الصحافة اللبنانية وعضو نادي القصّة منذ العام 1960.

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