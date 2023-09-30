أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن ادانتها للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في اقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه في باكستان وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى. وأكّدت وزارة الخارجية وقوف الجمهورية اللبنانية مع باكستان وشعبها في مواجهة الإرهاب، مستنكرة كل اشكال العنف التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية. وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة لباكستان رئيسا وحكومة وشعباً ولاسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية اللبنانية دانت الهجومين الارهابيين اللذين وقعا في باكستان: نستنكر كل أشكال العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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