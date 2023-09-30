شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة قتلى وخمسة مفقودين إثر انهيار منجم ذهب في زيمبابوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هراري - (أ ف ب)

قضى أربعة من عمال المناجم، واعتُبر خمسة آخرون مفقودين، إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني في زيمبابوي، حسبما صرحت رئيسة اتحاد عمال المناجم في هذا البلد هنرييتا روشوايا لوكالة فرانس برس.

وقالت روشوايا «تم سحب أربع جثث حتى الآن»، ولا يزال خمسة عمال آخرون محتجزين تحت الأنقاض، ولم يُعرف ما إذا كانوا أحياء.

وقع الحادث، الجمعة، في شيغوتو على بعد نحو 120 كم غرب العاصمة هراري.

وبعيد انهيار المنجم، الجمعة، «خرج 13 عاملاً أحياء»، وتم إسعاف ثمانية آخرين، وفق المصدر نفسه.

وصباح السبت، نقل التلفزيون الرسمي عن مساعد وزير المناجم أنه تم العثور على ثلاث جثث.

وذكر التلفزيون أن عمليات الإسعاف «التي تقوم بها الحكومة بمساعدة عمال مناجم» تتواصل السبت.

تملك الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا احتياطياً هائلاً من البلاتين، والألماس، والذهب، والفحم، والنحاس. وبسبب الاقتصاد المتعثر يزدهر التعدين غير القانوني، وكثيراً ما يجري في ظروف خطرة.

ويتكرر وقوع الحوادث؛ ففي شباط/ فبراير 2019 لقي 24 عامل منجم حتفهم عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة منجماً مهجوراً في وسط زيمبابوي.