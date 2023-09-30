انت الان تتابع خبر فشل باستحداث محافظة حلبجة.. البرلمان يرفع جلسته وهذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها اليوم، إلى يوم غد الأحد".

وتضمنت الجلسة التي حضرها 191 نائباً، التصويت على اضافة فقرتين على جدول أعماله، وهي "فاجعة قضاء الحمدانية، والتصويت على عدد من الدرجات الخاصة".



وتم بعد ذلك، التصويت على "قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية" لم يتم الكشف عن مضمونه، والتصويت على عدد من الدرجات الخاصة، وفق الآتي:

- علي يوسف شكري / رئيسا لهيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية (اشارة لكتاب رئيس الجمهورية).

- المصادقة على انتخاب باسم محمد يونس البدري رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة، وصلاح مزاحم نائبا للرئيس (اشارة الى كتاب هيئة المساءلة والعدالة)".

كما جرى، التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة ارمينيا لإعفاء حاملي الجوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، والتصويت أيضاً على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي الجوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة العراق وحكومة قبرص.

وصوت أيضاً، على تشكيل لجنة نيابية باسم لجنة العشائر وفصلها عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية واستثناء تشكيلها من النظام الداخلي للمجلس.

وأجل البرلمان، التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وأجل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وكذلك أجل التصويت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى جلسة الغد، بالإضافة إلى تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المادة لعام ٢٠١٥.

وأنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون اقامة الأجانب رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٧، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر، فضلاً عن إنهاء تقرير ومناقشه مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل في عام ٢٠٠٣ رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠.