انت الان تتابع خبر الكونغرس ينتقد قرارات الولايات المتحدة حول دعم أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت غرين في حسابها على "X": الدولة الوحيدة التي يهتمون بدعمها وحمايتها هي أوكرانيا، وليس أمريكا التي تدفع رواتبهم.

وأكدت عضوة الكونغرس رفضها أن تكون جزءًا من الإخفاقات المستمرة للحكومة الأمريكية، والتي أدت إلى تدمير الاقتصاد الأمريكي، والوقوع في أزمة خلال جائحة فيروس كورونا، وتردي الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الذي تسيطر عليه العصابات المكسيكية.



في وقت سابق، أعربت غرين عن "ثقتها في أن تمويل أوكرانيا هو في الواقع تمويل للنازية، وذكرت أنها لن تصوت لصالح أي مساعدات جديدة لأوكرانيا، فيما يعيش الجيش الأمريكي بين "الوسخ والقذارة" في قواعده".

بهذا ردت عضوة الكونغرس على تقرير حديث صدر عن إدارة المراجعة الحكومية، بعد القيام بأعمال تفتيش شملت 12 قاعدة عسكرية، وجد فيها الكثير من أوجه الخلل - خلل نظام تصريف المجاري، وأعطال مكيفات الهواء، ووجود عفن، وصراصير، بالإضافة إلى الوجود غير المصرح به للمشردين.

ويطالب البيت الأبيض الكونغرس "بالموافقة على تخصيص مبلغ إضافي لأوكرانيا قدره 24 مليار دولار للربع الأخير من عام 2023".