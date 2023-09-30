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فينيسيوس على رأسها.. التشكيلة الأساسية لمدريد امام جيرونا

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بغداد - ياسين صفوان - ويقود هجوم الملكي، الثنائي خوسيلو ماتو وفينيسيوس جونيور، بينما تواجد رودريجو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال


الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيو - خوسيلو ماتو

ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول الليجا، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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