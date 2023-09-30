انت الان تتابع خبر فينيسيوس على رأسها.. التشكيلة الأساسية لمدريد امام جيرونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقود هجوم الملكي، الثنائي خوسيلو ماتو وفينيسيوس جونيور، بينما تواجد رودريجو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال



الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيو - خوسيلو ماتو

ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول الليجا، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

