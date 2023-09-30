انت الان تتابع خبر فينيسيوس على رأسها.. التشكيلة الأساسية لمدريد امام جيرونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ويقود هجوم الملكي، الثنائي خوسيلو ماتو وفينيسيوس جونيور، بينما تواجد رودريجو على مقاعد البدلاء.
الدفاع: إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال
الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي
ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول الليجا، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 18 نقطة.
وجاء تشكيل الريال كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا
الدفاع: إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال
الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي
الهجوم: فينيسيوس جونيو - خوسيلو ماتو
ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول الليجا، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 18 نقطة.