جولة ثانية من انتخابات الرئاسة فـي المالديف .. وحضور للتنافس الصيني الهندي

مالي ـ ا.ف.ب: توجَّه الناخبون في جزر المالديف إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم القادم، في انتخابات هي بمثابة استفتاء على رغبة الأرخبيل في تعزيز علاقاته مع الصين أو مع الهند.

يسعى الرئيس إبراهيم محمد صليح، للفوز بولاية جديدة بعد أن سارع إلى ترميم العلاقات مع نيودلهي بعد فوزه على سلفه عبد الله يمين الذي اعتمد على الصين.

ويتنافس صليح مع المرشَّح الرئيسي محمد مويزو الذي يتزعم حزبًا يؤيد التقارب مع الصين، ويدعو إلى تقليص العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الهند.

فاز مويزو في الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر مع حصوله على 46% من الأصوات، متفوقًا على صليح بنحو 15 ألف صوت فقط.

وقال مسؤول انتخابي مشترطًا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوَّل التحدث إلى وسائل الإعلام «تشكلت طوابير طويلة قبل وقت طويل من فتح مراكز الاقتراع». وأضاف «تشجع لجنة الانتخابات الناس على التصويت مبكرًا».

وبحسب اللجنة، قام نحو ربع الناخبين المؤهلين للتصويت البالغ عددهم 282 ألف شخص، بالإدلاء بأصواتهم خلال أول ساعتين من بدء التصويت.

وأدلى كلٌّ من صليح ومويزو بصوتيهما في العاصمة ماليه في مركزين منفصلين، وأعرب كلٌّ منهما للصحفيين عن ثقته بالفوز.